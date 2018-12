En pleine croissance, le groupe Lidl se dote d’une grande base logistique près de Toulouse

Avec un rythme soutenu de construction de nouveaux magasins - sept à huit par an dans le Sud-Ouest, une trentaine dans toute la France-, l’enseigne allemande Lidl, déjà installée à Baziège, près de Toulouse, dans une base logistique de 26.000 m², n’était plus en mesure d’approvisionner correctement ses points de vente. Le groupe vient donc de mettre en service Baziège 2, une plateforme de dernière génération et 56.000 m² qui a nécessité un investissement de 55 millions d’euros et dix-huit mois de travaux sur un site de 20 hectares. « Baziège 2 nous permet de regrouper nos activités logistiques qui étaient jusqu’à présent disséminées entre le nord de Toulouse à Eurocentre, Mazères en Ariège et Baziège ; et d’augmenter nos capacités de stockage de 63% », décrit Audrey Thiebaut, la directrice régionale.

Le groupe compte actuellement vingt-cinq plateformes logistiques dans toute la France dont trois en Occitanie (à Baziège, Lunel et Béziers). « Baziège est, avec Montchanin en Saône-et-Loire et Bordeaux qui ouvrira en 2019, l’une de nos plus grandes bases logistiques », décrit Hélène Vivien, la responsable immobilier du territoire Sud-Ouest.

Cinq nouveaux magasins et des embauches en 2019

Grâce à cet investissement de 55 millions d’euros, Lidl compte surtout poursuivre le développement de son réseau de points de ventes, qui est au cœur de la stratégie du groupe. « Notre souhait est de mailler au mieux le territoire national. Nous comptons actuellement 1500 magasins en France et investissons entre 750 et 800 millions d’euros par an dans nos projets immobiliers », détaille Guillaume Calcoen, le directeur exécutif immobilier Lidl France.

Avec la mise en service de Baziège 2, Lidl compte actuellement 270 collaborateurs sur le site et indique avoir déjà réalisé trente embauches. L’enseigne déploie 1579 collaborateurs sur le territoire de l’ex. Midi-Pyrénées et 3000 sur l’ensemble de l’Occitanie. « A terme, cette base logistique va nous permettre d’approvisionner jusqu’à 150 points de vente et de créer 290 nouveaux emplois. D’ailleurs cinq projets d’ouverture sont programmés en 2019 sur notre territoire, parmi lesquels trois nouveaux magasins et un à Toulouse », décrit Hélène Vivien.

Béatrice Girard.

Sur la photo : de gauche à droite, Audrey Thiebaut, directrice régionale, Guillaume Calcoen, directeur exécutif immobilier et Hélène Vivien, responsable immobilier pour le groupe Lidl, lors de l’inauguration de la base logistique régionale de Baziège. Crédit : Hélène Koupaliantz - Lidl.