En rachetant SLH, le groupe toulousain Betem muscle sa conquête nationale

Déjà une dizaine d’implantations en France pour la société toulousaine, dont une, en Guyane, qui vient de remporter le contrat de maîtrise d’œuvre de la construction de la base Ariane 6… « La force de Betem réside dans son ancrage territorial pour assurer un meilleur service auprès de ses clients. Mais nous n’étions pas assez présents à Paris où le potentiel de commandes liées au réseau du Grand Paris est considérable. Ainsi que sur l’arc Méditerranée, d’Aix à Monaco, où les projets immobiliers sont nombreux », explique Philippe Mercier, PDG du groupe Betem, spécialiste depuis 1967 de l’ingénierie et l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’infrastructures ou de bâtiments. Deux faiblesses comblées en novembre dernier par le rachat du groupe SLH, alors en redressement, mais fortement présent en Ile-de-France et dans le grand Sud-Est.

Toulouse, Paris et Aix en Provence places fortes

Cette opportunité de croissance permet à Betem de gagner en taille critique et de rassurer ses grands donneurs d’ordres, comme le Cnes et Airbus ou encore les collectivités, en diversifiant son portefeuille clients grâce à des promoteurs de marchés privés. Elle assoit aussi le groupe sur trois piliers géographiques : Toulouse, Paris et Aix-en-Provence. Cette opération d’acquisition, d’un montant total de 2,5 millions d’euros, a été pilotée par Bpifrance. Elle hisse le groupe à 230 collaborateurs, avec la reprise de quarante deux des quatre vingt dix salariés de SLH, pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 22 à 23 millions d’euros en 2017, contre 19 millions d’euros l’an dernier.

« Tout l’enjeu sera désormais de grandir tout en conservant notre agilité de PME », analyse Philippe Mercier. « La dématérialisation des données, en tant qu’outil de partage, permet une grande réactivité vis à vis de nos clients. Paradoxalement, elle renforce d’autant le besoin d’implantations locales pour garder le facteur humain », souligne Bruno Marin, directeur général de Betem.

Doublement du chiffre d’affaires en 2020

A l’affût d’autres opérations de croissance externe, Philippe Mercier veut faire de Betem « un grand groupe à taille humaine ». Les bureaux toulousains, de 600m2 aujourd’hui, doubleront leur surface d’ici fin 2017 avec de nouveaux espaces de travail adaptés à la construction des projets. D’autres chantiers de montée en expertise métiers via ses filiales de modélisation 3D ou de conseil en sécurité et sûreté des bâtiments, sont au programme. À l’horizon 2020, le groupe veut un développement à 500 salariés pour un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros. Une stratégie qui s’appuie aussi sur une croissance organique.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Philippe Mercier, PDG de Betem. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco