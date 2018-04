En région Occitanie : « Encourager les prises de conscience sur le long terme »

En région Occitanie, plusieurs études constatent que les différences entre les hommes et les femmes sont accrues par rapport au reste du territoire. Quel est votre sentiment sur le sujet ?



Nadia Pellefigue : C’est un fait. Nous devons travailler plus en Occitanie pour pallier les iné- galités constatées. Mais il faut rappeler que le sujet a été porté de façon singulière dans l’ancienne Midi-Pyrénées il y a dix ans, puisque le conseil régional a signé la charte européenne pour l’égalité femme - homme en 2008. Languedoc-Roussillon l’a fait un an après. Certes, nous avons été pionniers, mais ce qu’il faut retenir, c’est que tout ce qui relève des chartes ne repose que sur des engagements moraux. Il faut donc assortir ces engagements d’un plan d’actions, de moyens et d’un budget dédié. Nous sommes la seule région en France à avoir pris cette initiative.

Quels sont ses moyens et à quoi sert cette commission ?

Nadia Bakiri : Elle est dotée d’un budget de 650.000 euros pour 2018, contre 600.000 euros l’an dernier. Notre objectif est notamment de nous adresser aux jeunes et aux apprentis. Nous avons lancé un dispositif baptisé « Génération égalité » afin de sensibiliser et éduquer les filles et les garçons et casser les stéréotypes. Nous avons aussi lancé plusieurs appels à projets, notamment « Agir du lycée à l’entreprise » qui finance les associations assurant la promotion de l’égalité femme - homme. Nous devons aussi être exemplaire en interne. C’est pour cela que nous communiquons auprès des agents des lycées ainsi que dans toutes les structures régionales. Au-delà des moyens, il y a un aussi un travail sur les actions transverses de la Région. Quand on construit un gymnase par exemple, il faut prévoir un vestiaire féminin dès sa conception.

Quelles sont vos actions vers les entreprises ?

N. P : Il est clair que les entreprises doivent être vertueuses dans l’égalité femme - homme. Mais avoir une vision dogmatique est inefficace. Nous préférons donc encourager les prises de conscience sur le long terme. Pour cela, nous agissons auprès des entreprises à deux niveaux : dans le cadre des aides octroyées par la Région, nous demandons aux sociétés aidées d’être vertueuses, et quand ce n’est pas le cas, nous leur demandons de s’engager sur des actions. Cela permet d’engager la réflexion et d’engager le dialogue. Dans le cadre des appels d’offres, nous faisons la même chose et nous les suivons d’une année sur l’autre. Au final, nous constatons que les entreprises ont réellement mis en place des actions correctrices.



Est-ce suffisant ?



N.P. & N.B. : La route est encore longue, mais l’un des rôles de la Région est de combattre toutes les inégalités, y compris celle-là. L’enjeu est politique. Et notre ré- ponse, c’est que nous devons assurer la même politique sur tout le territoire pour les femmes comme pour les hommes. Nous devons donc veiller à réduire les inégalités et ne pas les aggraver. Et c’est bien tout le rôle de cette commission Égalité femme - homme.

Propos recueillis par Martin Venzal

Sur la photo : Nadia Bakiri, élue régionale, présidente de la commission Égalité femme - homme et Nadia Pellefigue, vice-présidente en charge du Développement économique. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco