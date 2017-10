En volant au secours de Bombardier, Airbus se rapproche des États-Unis

Surprise dans le secteur aéronautique. Secoué par des soupons d’affaires de corruption, Airbus signe cependant un coup de maître en annonçant prendre une participation majoritaire dans le programme C Series du constructeur ferroviaire et aéronautique canadien Bombardier.

Ce programme est confronté à des difficultés de développement et de commercialisation ainsi qu’à une explosion des coûts. En effet, le premier exemplaire de la gamme CSeries a été livré à la compagnie Swiss Air l’été dernier, avec deux ans de retard. Le constructeur canadien estime que le seuil de rentabilité est de 800 avions. Or, actuellement le carnet de commandes est bloqué à 360 exemplaires.

Selon les termes de ce rapprochement, Airbus détiendra « dans un premier temps » 50,01% dans la société qui gère le programme C Series, alors que Bombardier (entreprise familiale) et Investissement Québec ne détiendront respectivement plus que 31 et 19%. Airbus fournira son expertise en matière d’achats, de ventes, de marketing et de soutien à la clientèle, tandis que Bombardier sera chargé de fabriquer et commercialiser les avions.

Si le siège du programme et la ligne d’assemblage principale resteront basés au Québec, une seconde ligne d’assemblage sera établie à Mobile aux États-Unis, où Airbus a aussi installé une ligne d’assemblage finale pour sa famille A320. Au plus près de ses clients américains, s’est justifié Airbus.

6000 monocouloirs dans vingt ans

« C’est un partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde », s’est félicité Tom Enders, le président exécutif d’Airbus, dans un communiqué. Pour Alain Bellemare, président de Bombardier, cette entrée dans le capital « devrait plus que doubler la valeur du programme et permettre à nos avions innovants d’atteindre leur plein potentiel ». Une opération bienvenue, puisque sa société est confrontée depuis quelque temps à une bataille commerciale avec les États-Unis, ces derniers ayant taxé les produits de l’entreprise canadienne à 220% depuis la mise en place de la politique protectionniste de Donald Trump.

Grâce à cette opération, l’avionneur européen se renforce donc face à Boeing sur le segment des monocouloirs. Il va bénéficier d’une famille d’avions allant de 110 à 149 sièges, complétant l’actuelle famille d’avions qui peut accueillir entre 150 et 240 passagers. Si on rajoute ATR, (et ses appareils allant de 40 à 90 places) dont Airbus est également actionnaire, cela permet au constructeur européen de bénéficier d’une étendue de gamme quasiment inédite.

Le marché des monocouloirs est un levier de croissance clé, qui représente 70% de la future demande mondiale d’avions commerciaux, estime Airbus. Toujours selon le constructeur européen, les compagnies aériennes devraient avoir besoin de plus de 6000 appareils dans les vingt prochaines années.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Airbus et Bombardier ont annoncé lundi 16 octobre un partenariat dans le cadre du programme C Series. Crédit Photo Airbus