Le rendez-vous EmTech Europe revient à Toulouse. Rendez-vous annuel de la MIT Technology Review, c’est le lieu incontournable pour présenter les projets les plus innovants au monde en matière d’innovations et de technologies, et leur impact sur notre société. Lors de cette nouvelle édition, le thème à l’honneur sera « Comment les technologies émergentes façonnent la société du futur ? ».

Spécialistes et chercheurs présenteront les dernières avancées liées à la transformation digitale, l’intelligence artificielle, la biotech, ou encore la robotique. Durant ces deux jours, sera également organisé le Start&Meet Up, un forum d’investissement entre dix start-up sélectionnées et des investisseurs en capital-risque. Parmi les finalistes, le public retrouvera Addseat (chaise roulante innovante pour améliorer la mobilité), Biggerpan (l’intelligence artificielle comme outil pour anticiper et satisfaire nos besoins) ou EarthCube (surveillance et protection des activités ainsi que de l’environnement grâce à l’intelligence artificielle). Enfin des conférenciers seront là : Irene Gonzálvez (Spotify) abordera les stratégies Big Data. Marcelo Garcia, fondateur de BroadLights.com & CryptoExplorers.org abordera les secrets de la blockchain.

Les 2 et 3 octobre au Quai des Savoirs. Plus d’infos sur www.emtecheurope.com