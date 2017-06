Un montage financier à plusieurs étages - 3/6

Suite de l’article : Du tungstène dans les Pyrénées : un projet controversé

Au début des années 2010, alors que l’État français annonce une relance de sa politique minière, Jacques Testart et Michel Bonnemaison, deux anciens fonctionnaires du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public dédié à la gestion du sous-sol et de ses ressources, créent Variscan Mines à Orléans. Cette entreprise appartient à 100% à la société Variscan Limited, cotée à la bourse de Sydney et à capitaux singapouriens et australiens.

La maison-mère et sa filiale française sont toutes deux des entreprises « juniors » qui se consacrent exclusivement à l’exploration et à la prospection minière, en quête de nouveaux gisements. Pour financer leur campagne, les juniors se basent sur le capital-risque et s’efforcent de lever des fonds sur les places boursières. Leur rôle est aussi de déminer le terrain auprès des élus et de la population locale, en somme de « faire passer » le projet d’une éventuelle ouverture de mine. Si la campagne d’exploration est un succès, la société junior pourra alors revendre son permis à une « major » qui assurera l’exploitation de la mine. Dans le cas inverse, les investisseurs qui auront cru au projet perdront tout…

William Sacher, chercheur en économie du développement et auteur de plusieurs ouvrages sur l’industrie minière mondiale, décrit ainsi les « sociétés juniors comme les reines de la spéculation boursière dont les actionnaires génèrent des gains considérables grâce aux seuls effets d’annonces dans les médias et à la volatilité intrinsèque des prix des actions ». Dans un article sur Variscan Mines publié en 2015, l’économiste affirme que même si les campagnes de Variscan ne portent pas leurs fruits, elles auront permis l’enrichissement d’investisseurs étrangers et d’ex-fonctionnaires français peu scrupuleux ». Allusion à peine voilée à Jacques Testart et Michel Bonnemaison, partis du BRGM avec des informations sur les sites nationaux présentant un potentiel minier qui, selon William Sacher , « valent de l’or sur les places boursières ».

Un montage façon poupées russes

Concernant le permis de Couflens – du nom de la commune qui abrite la mine de Salau – déposé par Variscan Mines et ses deux dirigeants, l’affaire n’a pas été sans difficulté tout comme le montage financier pour la campagne d’exploration. Dans un premier temps, le financement de l’étude de pré-faisabilité à hauteur de 25 millions d’euros passait par un contrat de joint-venture avec le fonds Juniper Capital Parners. Mais l’annonce de ce partenaire domicilié dans les Îles Vierges britanniques, un paradis fiscal, a posé problème aux autorités françaises.

« Emmanuel Macron avait accepté le montage avec Juniper Capital Partners mais après sa démission et suite à la prise de position de Michel Sapin, on nous a demandé de revoir notre copie et de changer le système de financement. Variscan Mines n’a pas la capacité de financer un projet de 25 millions d’euros. Nous avons cherché d’autres financiers », explique Michel Bonnemaison, directeur général de Variscan Mines. La société s’est alors tournée vers Apollo Minerals, autre junior australienne qui a racheté le contrat de joint-venture liant Juniper à Variscan.

Une autre exigence de l’État français était de faire évoluer ce contrat vers la création d’une société en France, plus rassurante pour la population et les élus locaux. Les différentes structures créées par Michel Bonnemaison et toutes domiciliées à Dun, village ariégeois où le géologue a grandi, ont facilité l’opération.

E-Mines à la source

La première est la société E-Mines. Ce laboratoire d’analyses d’échantillons géochimiques a réalisé dans le cadre de thèses, de nouvelles études sur la mine de Salau, de nature à convaincre les investisseurs. Estimé à la fermeture de la mine à 2850 tonnes, le gisement a été revu à la hausse par Michel Bonnemaison qui table sur un potentiel de 50.000 tonnes.

E-Mines, qui a investi quelque 400.000 euros dans ces études, donne naissance en novembre 2016 à Ariège Tungstène. C’est à partir de cette société d’exploration, créée pour le transfert de fonds de 25 millions d’euros, que l’Australien Apollo Minerals fait son entrée dans le dossier. Le 14 mars dernier, Apollo Minerals annonce le rachat d’Ariège Tungstène. Le jour même, le prix de l’action de la société australienne flambe de 43,8%, de 0,16 cents à 0,23 cents.

Mais pour l’heure, la société ariégeoise appartient encore à hauteur de 87,5% à Juniper Capital Partners et de 12,5% à E-Mines. « Au sein d’Ariège Tungstène, E-Mines a apporté sa connaissance et ses études valorisées à 600.000 euros et Juniper, le contrat commercial, valorisé à environ 6 millions. Apollo a bien racheté toutes les parts mais il ne les paiera que si le potentiel de la mine est démontré. Le paiement est conditionné au succès de la campagne », explique Michel Bonnemaison.

Mines du Salat, future porteuse du titre minier

Dernier échelon du montage financier : la société Mines du Salat. Créée en janvier 2017 et détenue à 80% par Ariège Tungstène et à 20% par Variscan Mines, cette dernière structure en charge de la partie opérationnelle, détiendra à terme le titre minier. « Juniper a fini son job de banquier. Il ne reste plus qu’une société, Mines du Salat dont les deux actionnaires sont deux sociétés françaises. Le montage est clair et transparent », souligne son président Michel Bonnemaison. Françaises selon les exigences de l’Etat, mais détenues par des capitaux australiens qui ont perdu beaucoup d’argent ces dernières années.

Mines du Salat compte en outre parmi ses autres administrateurs Jacques Testard, Greg Jones, le PDG de Variscan Limited et Ajay Kejriwal, consultant chez Juniper Capital Parners. Le fonds domicilié dans les Îles Vierges britanniques n’a pas pu entrer par la grande porte mais il garde un pied dans la maison. Pour l’instant, le seul risque financier est pris par Apollo Minerals mais il a encore un peu de marge… Selon les termes du pacte d’actionnaires Apollo Minerals aura acquis la totalité de ses intérêts dans le permis de Couflens (soit 80%) dès lors qu’il aura versé 2,5 millions d’euros (via Ariège Tungstène) dans un maximum de 36 mois après l’obtention du permis.

L’État probable actionnaire ?

L’accord stipule aussi que Variscan Mines pourra garder ses 20% dans Mines du Salat jusqu’à ce que Apollo Minerals ait versé la somme globale de 25 millions d’euros. A moins que Variscan ne décide d’investir à hauteur de ses parts pour les conserver. « Selon le gisement, le mieux pour Variscan serait de rester pour la phase d’exploitation. Elle pourra financer ses investissements par le biais du marché. Dans cinq ans, Mines du Salat pourra peut-être déposer une demander de concession. Elle sera alors amenée à ouvrir son capital et à se mettre en bourse. J’espère une prise de participation de l’État français », anticipe Michel Bonnemaison. On imagine mal d’ailleurs que l’État, qui plaide et encourage depuis plusieurs années un renouveau minier national, n’investisse pas dans l’affaire.

« L’enjeu est important en matière industrielle pour assurer l’indépendance en tungstène de la France. Par ailleurs, il est question de quelque 600 emplois sur quarante ans. Les impôts se paieront ici, les jobs seront ici et la valeur ajoutée aussi avec l’usine de valorisation de Saint-Girons. Salau n’est pas la mine de trop, c’est la mine indispensable », martèle le géologue ariégeois.

Johanna Decorse

Sur les photos. En haut : L’une des ouvertures de l’ancienne mine de Salau.

En bas : Michel Bonnemaison, directeur général de Variscan Mines, à l’origine du projet de réouverture du site ariégeois. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco

