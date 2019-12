Entre 12.000 et 60.000 manifestants contre la réforme des retraites à Toulouse

Entre 12.000 personnes, selon la préfecture, et 60.000 personnes, selon les syndicats, ont défilé mardi 10 décembre après-midi à Toulouse à l’occasion de la manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Dans le cortège, un peu moins fourni que celui du 5 décembre, on comptait de nombreux retraités, enseignants, fonctionnaires ou entreprises privées, notamment du secteur aéronautique.

« Nous sommes contre ce projet de retraite à points qui ne sera pas fixe et que chaque gouvernement pourra revoir », explique Stéphane Chapuis, secrétaire général CGT à Tisséo. « Nous sommes prêts à rester mobilisés tant que la réforme n’est pas retirée. La lutte passe par des sacrifices, même s’il faut encore être dans la rue à Noel ». Avec son panneau « On est chagrin », Thomas, salarié chez EDF, défile dans la rue pour la deuxième fois en moins d’une semaine. « On attend de voir à quelle sauce on va être mangé mais je n’ai aucune illusion quant aux annonces demain du Premier ministre, assure-t-il. « Je suis prêt à faire des sacrifices financiers pour conserver notre système actuel de retraite dans le futur. Je suis déterminé à me mobiliser plusieurs semaines, le temps qu’il faudra ».

J.R.