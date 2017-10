« Entreprendre, c’est choisir ce que l’on veut devenir »

« Qu’on l’appelle startupper, créateur ou intrapreneur, un entrepreneur n’est pas un chef d’entreprise ; par définition, il ne connait ni sa stratégie et n’a pas encore découvert son business model. Ce qui importe, c’est d’apprendre par la confrontation d’idées et de projets, de réussir et échouer, de connaitre les nouveaux modes d’organisation, de marketing, de commercialisation et les méthodes de financement. Les nouvelles formes d’entrepreneuriat ont aujourd’hui fait leur preuve, il suffit de constater à quel point les entreprises traditionnelles sont séduites : 52,4% des 500 plus grandes entreprises mondiales collaborent avec des startups !

Learning by doing

Apprendre à entreprendre ne peut pas être un simple enseignement théorique. Le Mastère Spécialisé® StartUp & Intrapreneuriat de TBS propose un cursus totalement inédit et une approche disruptive. Basée sur les méthodes Agile, le parcours où l’on « apprend en faisant » - learning by doing - permet de construire son projet et d’en valider toutes les étapes : travail d’inspiration selon les procédés et bonnes pratiques des start-up, growth hacking (apprentissage des techniques de marketing pour une croissance rapide et efficace), enseignement du code, des savoir-faire pour la levée de fonds, de lancement de marque… A temps plein, d’octobre à avril, les participants sont réunis dans un environnement hyper stimulant, à Toulouse mais aussi une semaine à Saint Jean de Luz pour la partie idéation. Encadrés par des professeurs de TBS, des mentors spécialisés de l’entreprise libérée Ekito, des entrepreneurs à succès et des investisseurs internationaux, ils seront au contact de ceux qui font l’innovation et l’économie aujourd’hui.

Réunir les talents

Ce Mastère Spécialisé s’adresse à toute personne portant une ambition forte, qu’elle soit indépendante ou qu’elle travaille au sein d’une entreprise à un nouveau projet. L’idée est de réunir des profils talentueux, d’où qu’ils viennent et quelle que soit leur formation d’origine, à partir de Bac +4 et trois années d’expérience professionnelle ou Bac +5 sans expérience professionnelle.

La première promotion, d’une quinzaine de personnes, démarrera en octobre 2017. Cette promotion sera parrainée par Adrien Aumont, le charismatique co-fondateur de KissKissBankBank devenue la première plateforme crowdfunding d’Europe… Une rencontre qui vaut la peine ! »



Mélanie Tisné-Versailles, co-responsable du programme Mastère Spécialisé® StartUp & Intrapreneuriat de Toulouse Business School

