En Occitanie, entreprises et associations s’engagent dans l’égalité femmes-hommes

Depuis un an, sous la houlette de la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, quarante-cinq structures se sont réunies et ont élaboré un texte pour s’engager très concrètement en faveur des femmes. Le 5 décembre dernier, une charte a été signée, marquant le début d’une nouvelle étape plus concrète dans l’engagement de ces structure en faveur de l’égalité femmes-hommes. Parmi elles se trouvent des collectivités territoriales, associations, actrices et acteurs du spectacle vivant, de la presse, de la qualité de vie au travail, de la solidarité, de l’éducation populaire, de la santé, du logement, du respect des droits des femmes.

Le secteur économique y est représenté via la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse 31, Pôle Emploi, l’association des professionnels des transports, l’UIMM, le Syntec Numérique, Face et la SNCF, entre autres. « On fait avec toutes les bonnes volontés », indique Catherine Hugonet, directrice régionale aux Droits des femmes. « On ne force personne, et on s’adapte au rythme de la prise de conscience de chacun. Cela peut être long mais ce n’est pas grave. »

À quoi s’engagent-elles ?

Les mots de la charte signée le 5 décembre sont forts. On peut notamment y lire : « Nous nous engageons, selon nos spécificités et nos domaines d’actions, à agir concrètement pour une plus

grande égalité entre les femmes et les hommes en participant à la transmission et la diffusion de la culture de l’égalité, en agissant pour l’égalité professionnelle tout au long de la vie, en faisant vivre l’égalité au quotidien au travers de l’accès aux droits. Nous nous engageons, à l’interne comme à l’externe, à agir contre les stéréotypes de sexe présents dans les différentes formes de communication langagières et visuelles, stéréotypes qui sont à l’origine d’inégalités voire de discriminations. Nous nous engageons, selon nos spécificités et nos domaines d’actions, à prévenir et agir, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires, contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles en interne et en externe à notre structure, le cas échéant. »

Mots vains ? « Pink washing » ? « On verra bien dans un an qui aura mis en place des actions et qui ne l’aura pas fait », répond, pragmatique, Catherine Hugonet. Très concrètement, tous les signataires de la charte doivent se rencontrer trois ou quatre fois dans l’année à venir, afin de partager des bonnes pratiques, échanger sur les inégalités qu’ils ont détectées dans leurs structures, rédiger des « fiches actions » de mesures à mettre en place.

« Détecter les inégalités est déjà une action en soi car si on ne les cherche pas, on ne les voit pas. Les femmes ne se plaignent pas », indique la directrice. « Parmi les actions concrètes, on peut aussi évoquer la mise en place de l’écriture inclusive ou l’attention portée aux photos utilisées pour communiquer : stop aux stéréotypes de femmes longilignes en tailleur et talons hauts ! Il peut s’agit aussi de revoir les grilles de salaires, les horaires des réunions… ».

« Les personnes passent, la charte reste »

Enfin, l’un des principes importants posés par cette charte est la continuité de l’action, en dépit du turn-over dans les entreprises et associations : « La charte est signée et cela engage la structure. Si un manager sensible aux droits des femmes est un jour remplacé par une personne qui l’est moins, le personnel de la structure pourra rappeler que cette charte a été signée. Les personnes passent, la charte reste », conclut Catherine Hugonet.

Sophie Arutunian

Photo d’illustration. Droits sous licence Creative Commons 1.0 Universal