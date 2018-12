Eolien flottant : les acteurs d’Occitanie réclament à l’État un appel d’offres dès 2019

Plus de 400 acteurs économiques et élus ont participé jeudi 15 novembre à Narbonne, à l’invitation de la région Occitanie, à un rassemblement sur l’éolien flottant, qui est un élément majeur de l’ambition de la Région à énergie positive en 2050. Porteurs des projets-pilotes EolMed et EFGL (24 MW chacun) dans le golfe du Lion, Quadran Energies Marines et Engie Green ont précisé leur calendrier : « Les enquêtes publiques, puis les autorisations,sont attendues au premier semestre 2019 », selon Jean-Mathieu Kolb, directeur du projet EFGL.

Engie programme quatre éoliennes sur flotteurs métalliques au large de Leucate/Le Barcarès, tandis que Quadran implantera quatre machines sur flotteurs en béton armé (de 10.000 tonnes) au large de Gruissan. Chaque parc vaut 215 à 225 millions d’euros. « Prévu en 2020, le chantier fera travailler 150 à 200 personnes », avance Jean-Marc Bouchet, président de Quadran. Les deux projets pilotes ont en commun le port de Port-la-Nouvelle. La région veut en faire un hub logistique des énergies renouvelables marines et y lancera en 2019 la création d’un « quai éolien », pour recevoir la construction des flotteurs (pour EolMed), l’assemblage des flotteurs et des éoliennes, et servir de base au déploiement, à l’exploitation et la maintenance des parcs. Fin 2021, chaque parc marin produira une énergie équivalente à la consommation électrique annuelle de 50.000 habitants.

Plusieurs milliards d’investissements

Mais pour construire une filière aux prix compétitifs, il faut passer à une phase « commerciale », où la taille d’un parc atteint 250 MW et où « le coût d’investissement se chiffre en milliard », ajoute Jean-Marc Bouchet. C’est pourquoi tous scrutent l’annonce prochaine de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). A Narbonne, les participants ont signé un « Pacte » mentionnant un objectif de 1,5 gigawatts en 2030 dans le golfe du Lion et soulignant que l’éolien flottant a besoin « de visibilité sur des volumes significatifs » pour son lancement commercial. « Il faut transformer l’essai », soutient Carole Delga. La présidente de la région réclame « un appel d’offres de 750 MW pour les deux façades Atlantique et Méditerranée dès 2019, et un autre avant la fin du quinquennat. »

Sylvie Brouillet

Sur la photo : Chaque parc éolien en projet est estimé entre 215 à 225 millions d’euros. DR.