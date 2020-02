Espace. Le Toulousain Kinéis réalise une levée de fonds de 100 millions d’euros

Objectif atteint pour Kinéis. La jeune société créée en juin 2019 par CLS, autre pépite toulousaine du spatial, annonce ce lundi 3 février avoir levé 100 millions d’euros pour financer la constellation de nanosatellites à laquelle elle va donner son nom. Attendue depuis plusieurs mois, cette opération a été menée auprès de partenaires publics et privés. CLS, qui avait capitalisé la société à hauteur de 25 millions d’euros à sa création, reste l’actionnaire de référence avec 32% de parts. Autre actionnaire historique, le Centre national d’études spatiales (Cnes), en détient 26% et Bpifrance 20%. A l’issue du tour de table, l’Ifremer, Thalès, Celad, BNP Développement ou encore les Toulousains Hemeria et Ethics Group détiennent de 1 à 5% .

L’Argos-Neo à bord

Nouvel acteur du New Space, Kinéis a pris en juin 2019 la suite de CLS comme opérateur pour le compte du Cnes, du système Argos de collecte de données et de localisation de balises dédié à l’étude et à la protection de l’environnement. Elle dispose de sept satellites en orbite auxquels s’ajoutera bientôt Angels. Le premier nanosatellite industriel français né à Toulouse et qui a été lancé le 18 décembre dernier, sera opérationnel en avril. Cofinancé et co-développé par le Cnes et Hemeria, Angels compte à son bord un nouvel instrument de collecte de données, l’Argos-Neo, premier d’une nouvelle génération miniaturisée.

Dix fois plus léger (1,5 kilos) et trois fois plus économe en énergie pour les mêmes fonctionnalités que la génération précédente, l’Argos-Neo intégrera la constellation de vingt-cinq nanosatellites Kinéis qui sera lancée fin 2022.

2 millions d’objets connectés



« Kinéis va proposer une connectivité spatiale universelle. Par leur faible consommation, leurs coûts plus faibles et une revisite bien meilleure à des fréquences de quinze minutes contre plusieurs heures aujourd’hui, les nanosatellites de la constellation vont rendre la technologie Argos accessible à tous. On suit aujourd’hui 8000 à 10.000 animaux sauvages, bientôt on pourra suivre des troupeaux entiers. De 4000 bateaux de pêche on pourra passer à des dizaines de milliers. Nous traitons actuellement 15.000 balises Argos, ce sera bientôt cent fois plus », explique Christophe Vassal, président du comité de surveillance de Kinéis et président de CLS.

Développée à Toulouse par Thales Alenia Space pour la charge utile Argos-Neo et Hemeria, pour la plate-forme, l’industrialisation des vingt-cinq satellites devrait démarrer fin février pour une mise en orbite fin 2022. Après le prototype Angels, la constellation Kinéis aura alors tenu sa promesse d’être à l’origine de la première filière du New Space en France et en Europe.

Johanna Decorse

Sur les photos : Christophe Vassal, président du comité de surveillance de Kinéis et président de CLS. La constellation Kineis doit compter à terme vingt-cinq satellites. Crédits : CLS - Kinéis