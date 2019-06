Espace. Les chercheurs toulousains se préparent pour la chasse aux trous noirs

Après quatre années d’études, l’Agence spatiale européenne (Esa) et le Centre national d’études spatiales (Cnes) viennent de confirmer la faisabilité du spectromètre X-IFU, pièce maîtresse du futur télescope spatial Athena. Le développement de cet instrument unique au monde est porté par un consortium international de 220 chercheurs, venus de cinquante laboratoires dans treize pays, placé sous la responsabilité scientifique de l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (Irap), basé à Toulouse et technique du Cnes.

Le spectromètre X-IFU sera dédié à l’étude de l’Univers chaud et énergétique dans le domaine des rayons X, celui des amas de galaxies, des trous noirs supermassifs que l’on trouve au centre de chaque galaxie et de tous les phénomènes violents comme les explosions d’étoiles. Il sera placé au foyer du télescope spatial Athena qui sera lancé le 24 décembre 2031 pour succéder aux deux observatoires actuellement en fonctionnement : XMM-Newton, de l’Esa et Chandra, de la Nasa.

X-IFU embarquera une vingtaine de sous-systèmes permettant d’analyser, avec un niveau de précision sans précédent, les rayons X émis par ces objets les plus massifs du cosmos, par l’accrétion de matière piégée dans l’environnement d’un trou noir, l’interaction de jets de matière du trou noir avec le gaz chaud des amas galactiques ou encore le gaz chaud lui-même. Le spectromètre quantifiera l’énergie (la longueur d’onde) des rayons collectés par le miroir d’Athena à l’aide de microcalorimètres, des détecteurs ultra-sensibles capables de mesurer une infime variation de température liée à l’absorption d’un rayon X.

« Le projet d’une vie »

« Les objectifs du télescope spatial Athena sont de comprendre comme l’Univers s’est formé et a évolué ; et d’autre part, comment les trous noirs apparaissent, croissent et influent sur leur milieu (…) On rêve de refaire l’image du trou noir supermassif M87 qui a été prise par l’équipe Event Horizon Telescope et de montrer quel est l’environnement du trou noir. Cela, on va pouvoir y arriver », espère Didier Barret, responsable scientifique du consortium X-IFU. Pour ce chercheur CNRS de l’Irap, sur le sujet depuis 1996, c’est « le projet d’une vie et de toute une carrière » qui se concrétisa au début des années 2030.

« Pour améliorer les observations, nous faisons appel à un télescope de diamètre plus grand afin de collecter le plus possible de lumière, ou bien il faut mettre au foyer des télescopes des instruments plus perfectionnés. X-IFU combine les deux puisqu’il est plus cinq fois plus grand que XLM Newton et ses instruments sont entre dix en cent fois meilleurs que ceux de la génération actuelle. On s’attend à un vrai bond technologique », précise Didier Barret.

Cette « aventure collective » dans laquelle Toulouse, futur lieu d’intégration de l’instrument, joue « une place prépondérante » va nécessiter un investissement de 450 à 550 millions d’euros. Le coût global du programme Athena atteint quant à lui 1,5 à 2 milliards d’euros.

Johanna Decorse

Sur les photos : Athena, observatoire en rayons X, embarquera à son bord deux instruments, le Wide Field Imager (WFI), un imageur grand champ sous responsabilité allemande et le spectromètre X-ray Integral Field Unit (X-IFU) sous responsabilité française. Crédits Irap – Esa

Intégré à Toulouse, l’instrument X-IFU sera dédié à l’étude de phénomènes extrêmes comme les amas de galaxies, les explosions d’étoiles ou les trous noirs supermassifs. Crédit Irap.