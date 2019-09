La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse Haute-Garonne accueille l’étape toulousaine de l’Amazon Tour, sur le thème : "La marketplace, nouveau canal de vente pour booster votre croissance".

Des experts du groupe Amazon se tiendront à disposition des commerçants, grossistes, startuppers et créateurs tout au long de l’après-midi pour les aider à mieux appréhender ce qu’est une

marketplace et comment en exploiter le potentiel business.

Une conférence sur « Les opportunités du e-commerce comme vecteur de croissance des entreprises françaises », sera en outre animée par Patrick Labarre, directeur de la Marketplace Amazon.fr, suivie de témoignages d’entreprises locales déjà présentes sur le célèbre site marchand.

Le 23 septembre de 14h à 18h à la CCI de Toulouse Haute-Garonne, 2 rue d’Alsace-Lorraine à Toulouse.