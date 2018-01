Toulouse. Ethics Group récompensé par le Prix de l’Innovation du club Réussir

Ethics Group, spécialisé dans l’accélération de la transformation et installé à Blagnac près de Toulouse, a reçu fin décembre 2017 le prix de l’innovation pour son mouvement progressiste « The Good Company ». Le trophée a été remis au président fondateur de la société, Thierry Pédeloup, par la présidente du club d’entreprises Réussir, Françoise Barutello, et par Alain Di Crescenzo, membre du conseil d’administration du club et président de la CCI de région Occitanie.

Alors que Alain Di Crescenzo a salué le mouvement The Good Company « comme une charte à laquelle chaque entreprise ou organisation engagée dans les valeurs d’agilité, de performance et de bien vivre au travail pouvait et devait adhérer », Thierry Pedeloup a rappelé que ce concept « incarne un idéal entrepreneurial s’appuyant sur une innovation managériale hors des conformismes ».