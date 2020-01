Ethiquable construit une chocolaterie dans le Gers

En mai 2021, une usine de 5500 m² accueillera la production de chocolat biologique pour Ethiquable à Fleurance, dans le Gers. Un investissement de quinze millions d’euros pour l’entreprise gersoise créée en 2003. Soutenue par la Banque des territoires et plusieurs établissements financiers, Ethiquable va ainsi construire un bâtiment pour dix millions d’euros et s’équiper de machines pour environ cinq millions d’euros. De quoi produire, à terme, 2600 tonnes de chocolat, contre 1500 tonnes actuellement.

Il s’agit là d’un choix stratégique alors que le chocolat représente aujourd’hui 40 % des ventes de produits Ethiquable. Avec 7,5 millions de tablettes vendues en 2018, la société coopérative pèse 25% des ventes françaises de chocolat bio et 1,4 % du marché de la tablette en France, avec une gamme de trente-sept variétés différentes.

« Nous avons su développer la partie commerciale et approvisionnement. Mais, jusqu’à présent, nous sous-traitions la partie industrielle en Italie », explique Rémi Roux, l’un des cofondateurs. « L’idée est de l’intégrer, à l’image de ce que nous avons fait il y a deux ans avec Café Michel, dans laquelle nous avons des participations, et qui torréfie désormais nos cafés. »

Concrétiser des ambitions

Le futur bâtiment, éco-conçu en collaboration avec Addenda, s’inscrit par ailleurs complètement dans la démarche environnementale d’Ethiquable. Composée au maximum de matériaux biosourcés, l’usine va également tirer profit des procédés de fabrication (cuisson, refroidissement, etc.) pour sa régulation thermique. L’ensemble du site actuel sera réaménagé et proposera un parcours pédagogique autour du cacao et du commerce équitable.

À travers cet investissement conséquent, Ethiquable souhaite par ailleurs franchir de nouvelles étapes dans son développement. « L’ambition est de maîtriser cette phase de fabrication », insiste Christophe Eberhart. « Nous souhaitons être à mi-chemin entre la grande usine et les artisans, en respectant les terroirs pour mettre en valeur les qualités des cacaos. » Afin d’optimiser ses process, l’entreprise s’est notamment appuyée sur René Lefebvre, expert chocolatier et ancien de Nestlé. La réintégration de la production de chocolat doit également permettre à Ethiquable d’être plus innovant tout en assurant une meilleure traçabilité.

Soutenir les producteurs de cacao

Les matières premières continueront à venir des coopératives avec lesquelles la société gersoise travaille depuis des années dans de nombreux pays, qui proposent des cacaos de huit origines, achetés à « des tarifs largement supérieurs au cours mondiaux et même aux prix pratiqués dans le commerce équitable ». Une volonté de soutenir encore davantage la filière et les petits producteurs.

La présence de Santiago Paz, gérant commercial de Norandino, illustre cette volonté. La coopérative péruvienne revalorise depuis 2005 les terroirs anciens de cacaos et, dans un marché très concentré, mise sur la qualité et la traçabilité. « Nous avons investi 7 millions d’euros dans une nouvelle unité de transformation. Un projet révolutionnaire qui n’aurait pas pu voir le jour sans notre relation avec Ethiquable », assure Santiago Paz.

Paul Périé

Sur la photo : Les trois cofondateurs Christophe Eberhart, Stéphane Comar et Rémi Roux, en compagnie de Santiago Paz, gérant commercial de la coopérative péruvienne Norandino (veste grise). Crédit : Paul Périé - ToulÉco.