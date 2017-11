Etsy met en avant la création locale dans un pop up store toulousain

La seconde édition d’Etsy Made in France à Toulouse se déroulera à l’Atelier Brooklyn (28 rue Caraman de 10 heures à 19 heures) les 9 et 10 décembre. Lors de cet évènement organisé par la Team Etsy (elle réunit 180 créateurs de la région), le public pourra rencontrer une trentaine de créateurs indépendants et qui présenteront des collections uniques.

Cet événement national initié par le site Etsy.com rassemble dans seize villes de France près de 500 créateurs. Informations sur les événements dans chaque ville : etsy.com/madelocal/fr