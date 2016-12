Depuis Toulouse, Eurêka Compagnie rachète PG Com et affiche de fortes ambitions

Les acquisitions d’entreprise ne sont pas si fréquents dans l’univers du marketing et de la communication. Il y a quelques jours, la société tarnaise PG Com, créée en 2008 par Patrice Gausserand, actuel maire de Gaillac, s’est faite rachetée par Eurêka. « Nous intégrons de nouvelles compétences avec cette agence qui propose notamment un pôle numérique et un studio photo », se félicite le gérant d’Eurêka, Romain Bilowus. « Nous pourrons ainsi développer le shooting pour des produits de mode ou d’ameublement par exemple. C’est le type de croissance externe que le groupe souhaite réaliser en s’enrichissant de moyens et savoir-faire nouveaux. » L’agence PG Com, dont les trois salariés ont été repris, réalise un chiffre d’affaires de 450.000 euros. Un montant qui devrait doubler d’ici 2018.

Un « guichet unique »

Aux manettes du groupe Eurêka Compagnie implanté à Labège, on retrouve deux jeunes entrepreneurs de 32 ans issus de la région : Virginie Bobin et Romain Bilowus, devenus actionnaires majoritaires en 2016. « Une véritable stratégie de groupe s’est mise en place », précise Romain Bilowus. « Le secteur de la communication est en perpétuelle évolution. Nous avons l’ambition de déployer une offre globale pour devenir le seul groupe à balayer l’ensemble des besoins d’un client, un guichet unique en quelque sorte ouvert à tous types de marchés, privés ou institutionnels, grands comptes ou PME. »

Avec la reprise de l’agence de communication toulousaine L’Astronef, en septembre 2015, Eurêka Compagnie a pris une nouvelle dimension et s’est doté d’une nouvelle palette d’offre : l’évènementiel, le marketing, web et digital et la communication sous toutes ses formes.

Croissance annoncée

En 2015, Eurêka, qui comptait seize collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros. « D’ici fin 2017, le groupe a pour objectif d’augmenter son volume d’activité et ses effectifs pour atteindre vingt collaborateurs », affirme Virginie Bobin. « Nous voulons construire notre modèle sur la complémentarité des offres multidisciplinaires en proposant une expertise complète au service des entreprises, formation, conseil stratégique, accompagnement de projets… »

La croissance du groupe passera aussi par une présence renforcée et de nouvelles activités sur l’ensemble de la région Occitanie, assurent les dirigeants d’Eurêka Cie qui ambitionne de devenir l’un des leaders du secteur.

Marc Pouiol

Sur la photo : Virginie Bobin et Romain Bilowus, les créateurs de Eurêka compagnie. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.