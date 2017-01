Eurogiciel devient Scalian et prévoit d’ouvrir un quatrième site à Toulouse

Le groupe Eurogiciel change de nom et devient Scalian. Pourquoi ? « Tout d’abord parce que le nom Eurogiciel ne correspondait plus à l’identité du groupe », explique Frédérique Mazars, Directrice de la Communication de Scalian. « Il laissait à penser que l’entreprise était un éditeur de logiciels dédié à l’Europe alors que c’est un groupe spécialisé en systèmes numériques et performance des opérations présent dans neuf pays, en Europe mais également aux États-Unis, Canada, Inde ou Maroc. »

Pour être compris de tous et partout, le groupe en était arrivé à gérer six marques : ETIQ, Etop International, Equert International, Eurogiciel Ingénierie, Evosys et Alyotech. Il n’y en aura plus qu’une à partir de ce début 2017 : Scalian (ce nom précédera pendant quelques mois celui des entités existantes). Et pourquoi avoir choisi ce nom ? « Nous voulions un nom compréhensible partout dans le monde. Scalian se réfère au triangle scalène, dont aucun des côtés n’est égal à un autre, au mot anglais « scale », c’est-à-dire « échelle » et permettait d’associer « s » comme « spécialiste » et « alian » comme « alliance », ce qui nous permet de porter un nom qui correspond mieux à notre identité. »

La croissance en Occitanie

En Occitanie, Scalian va se développer à la fois avec de la croissance interne et via des acquisitions. 820 embauches sont prévues pour 2017, dont 180 en Occitanie. Dans l’agglomération toulousaine, l’entreprise compte déjà trois sites (Labège, Blagnac et Colomiers) : elle ouvrira un quatrième site avant la fin de l’année.

Par ailleurs, Scalian va procéder à plusieurs acquisitions en 2017 dans la région Occitanie, mais ne souhaite pas communiquer les noms des entreprises en cours de rachat.

A la fin de son exercice fiscal, fin juin 2017, Scalian devrait donc réaliser un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros et compter 2200 salariés dans neuf pays (Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Canada, Etats-Unis, Maroc et Inde). En France, elle aura huit agences : Paris, Nantes, Rennes, Bordeaux, Marseille, Sophia-Antipolis, Lyon et Toulouse (sur trois ou quatre sites).

Pascal Boiron, MID e-news

Sur la photo : Yvan Chabanne, PDG du groupe Eurogiciel désormais baptisé Scalian. Photo DR.