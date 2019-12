Chaque année, les étudiantes en troisième année de l’Iscom Toulouse organisent un événement dans le cadre de leurs études. Cette année, dix-neuf étudiantes organiseront le dimanche 15 décembre leur événement « Au Nom des Femmes » qui soutient la cause féminine avec l’association Paroles de Femmes, qui œuvre pour aider les femmes face à la solitude ou face à une situation de violence conjugale, familiale ou professionnelle et à reprendre confiance en elles.

Le 15 décembre prochain, c’est donc trois événements en un qui prendront place à Toulouse : un vide dressing grâce à une récolte de vêtements au sein de l’Iscom, qui aura lieu à La Firme, 38 rue Gabriel Péri. Au même endroit , une exposition artistique représentant la femme en mettra notamment en avant le body positive, l’empowerment et la démocratisation de la cause féminine. Une course solidaire en jupe d’un kilomètre symbolique ouverte à toutes et à tous se déroulera en plein centre-ville.

Au nom des Femmes, projets des étudiantes de l’Iscom, le 15 décembre à Toulouse. Inscription à la course solidaire sur le site des organisateurs