La Fondation Oïkos propose un événement mêlant journalisme et théâtre, qui aura lieu le 8 octobre au Théâtre du Pavé à Toulouse. Pour sa première édition, c’est l’égalité entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel qui sera la thématique principale de ce spectacle.

« En proposant aux journalistes, experts et comédiens de monter sur les planches du théâtre, Presse en Scène a plusieurs buts : partager une expérience unique avec le public mais aussi informer sur les inégalités qui persistent dans le monde du travail, multiplier les prises de conscience, et surtout, donner l’envie d’agir aux participants », indique les organisateurs dans un communiqué. « Presse en Scène se feuillette au gré d’un édito, de récits, d’interviews, et de portraits, égrenés et joués sur scène ».

Le mardi 8 octobre, à partir de 20 h au théâtre du Pavé, 34 rue Maran à Toulouse. Informations et inscriptions par mail : contact@fondationoikos.org