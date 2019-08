Événementiel. Une nouvelle salle de spectacle taille XXL va ouvrir à Muret

Bientôt une nouvelle salle de spectacle à Muret en 2020. Le lundi 6 mai 2019, André Mandement, maire de la ville de Muret et président du Muretain agglo, a posé la première pierre de la nouvelle salle événementielle de la ville qui s’appellera Horizon Pyrénées. Elle pourra accueillir des salons, des congrès, des forums et des colloques, mais également des concerts, des spectacles et des galas (danse, boxe, etc. ) selon ses différentes configurations.

Le nouvel équipement de 3600 m², 90 mètres de long sur 30 mètres de large, sera équipée de 3385 places debout lors de concerts et grands événements. En fonction des manifestations que la salle sera amenée à accueillir, la configuration pourra descendre à 2260 places dont 580 places assises. Située dans la future zone économique du projet Porte des Pyrénées, au sud de Muret, la salle dont l’architecture marie le béton matricé à l’ouest et l’aluminium à l’est de façon à refléter le paysage, « représentera une source d’attractivité pour le territoire grâce aux événements qu’elle pourra accueillir », indique André Mandement.

Une ouverture prévue début 2020

Le montant global d’investissement dans ce projet s’élève à 10,5 millions d’euros. La région Occitanie et le département de Haute-Garonne contribuent au projet à hauteur de 2,3 millions d’euros chacune. En outre, l’État a promis une aide financière non connue à ce jour et l’agglomération du Muretain a participé au projet en cédant le terrain.

Selon le calendrier établi par la mairie de Muret, la fin des travaux est prévue pour le début de l’année 2020. L’inauguration d’Horizon Pyrénées devrait avoir lieu le mercredi 26 février 2020 avec un concert de Bénabar. Le forum des associations de Muret qui se déroule tous les ans en septembre se déroulera dans la nouvelle salle, ainsi que la foire de Muret dont la première édition se tiendra en 2020.

Inès Osik

Sur les photos : La nouvelle salle de spectacle Horizon Pyrénées va être construite dans la zone d’activités économique au sud de Muret. Crédits : DR