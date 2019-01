L’Excellence Club Aerospace organise le jeudi 7 février à 18h30 une soirée-débat sur le thème « Transport civil et combat aérien : quels pilotes pour demain ? ». La soirée qui se déroulera à l’Envol des pionniers permettra de décrypter comment la nécessité de former toujours plus de pilotes est devenue une préoccupation majeure pour les avionneurs et les compagnies aériennes.

Sept intervenants interviendront en anglais : Didier Poisson pilote d’essais expérimental chez Thalès, Pierre-Henri Chuet ancien pilote de Rafale et Super-Etandard à l’Aéronavale, Geoffroy Bouvet président de l’Association des Professionnels Navigants de l’Aviation, Serge Gourlaouen président d’Air Paris Academy Training et chercheur au CNRS, Jean-Michel Bigarre directeur des formations pilote d’Airbus Philippe Lievin directeur marketing Collins Aerospace Avionics Europe et Patrick Chabanis responsable des formations pilotes chez Aéropyrénées.

Ils aborderont plusieurs thématiques : comment le rôle et l’environnement des navigants techniques est-il amené à évoluer dans les prochaines années ? Comment les avionneurs envisagent-ils les cockpits de demain ? Quels sont les nouveaux enjeux du marché de la formation des pilotes ?

Soirée-débat « Transport civil et combat aérien : quels pilotes pour demain ? » à l’Envol des Pionniers le 7 janvier. Renseignements et inscriptions : 06 48 23 76 65 ou

contact@excellenceclubaerospace.com. www.excellence-club-aerospace.com