Expédition Créative est un challenge étudiant-entrepreneurs organisé par Visionari et l’agence Ad’Occ pour accélérer la transformation des entreprises et favoriser l’émergence de projets innovants. L’édition 2019 se tiendra simultanément à Tarbes et à Figeac les 28 et 29 novembre, en partenariat d’une part avec le Centre Universitaire de Tarbes Pyrénées et l’École nationale des ingénieurs de Tarbes, et d’autre part avec l’IUT de Figeac et l’EGC de Rodez.

Une vingtaine de projets seront confiés pendant deux jours à quatre-vingt étudiants, rassemblés en équipes pluridisciplinaires coachés par des partenaires de l’opération. L’occasion pour des entreprises qui souhaitent réduire leur impact environnemental, étudier un nouveau modèle de production ou proposer un produit ou un service plus vertueux, de faire le plein e bonnes idées.

Les meilleurs projets distingués par un jury régional.

Du 28 au 29 novembre, de 8h-18h. Plus d’infos sur le site des organisateurs