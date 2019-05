Toulouse. L’Exploreur, média de culture scientifique, revient dans une nouvelle formule

L’Université fédérale de Toulouse lance une nouvelle version de son titre L’Exploreur. D’un magazine, le média devient une plateforme multidispositifs, intégrant événements, magazine, rencontres, expositions, etc. Objectif : créer « le plus court chemin entre les sciences et vous ». « Face aux fake news, nous proposons à tous les curieux la possibilité de se faire leur propre opinion des sciences qui sont en train de se construire », avance le président de l’Université Fédérale Philippe Raimbault.

L’Exploreur proposera donc de passer à la moulinette scientifique des informations du Net. Il veut aussi mettre en avant les recherches des 143 laboratoires régionaux. Ce média institutionnel espère pour cela susciter la mobilisation des universités, des grandes écoles et des organismes de recherche de l’académie de Toulouse.