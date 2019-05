Fabienne Cresci, nouvelle directrice générale des services de Tisséo Collectivités

Depuis le 2 mai 2019, Fabienne Cresci est la nouvelle directrice générale des services de Tisséo

Collectivités. La dirigeante affiche une expérience de la conduite de la maîtrise d’ouvrage de projets importants (directrice du projet tramway à Saint-Etienne et du Plan Campus à Lyon,) et l’exercice du management. Précédemment, elle a été directrice générale adjointe des services de la ville de Saint-Etienne, à la Métropole et à l’Université de Lyon.

Diplômée de l’Ecole d’architecture (architecte DPLG) et de l’institut d’Études juridiques de l’urbanisme et de la construction de Toulouse, Fabienne Cresci a également eu une première expérience professionnelle au Sicoval.