Face Grand Toulouse : un partenariat pour favoriser l’insertion des étudiants

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des étudiants en vue de leur insertion professionnelle, l’Université Toulouse – Jean Jaurès a signé il y a quelques jours une convention de partenariat avec le club d’entreprises Face Grand Toulouse.

En signant ce partenariat avec l’université toulousaine, Face Grand Toulouse s’engage à développer la professionnalisation des parcours de formation et faciliter l’insertion professionnelle des étudiants. L’objectif est d’assurer le relais entre les entreprises et l’université et ses étudiants et soutenir l’insertion professionnelle des jeunes.

Face Grand Toulouse, ou Fondation Agir contre l’exclusion, compte 150 entreprises adhérentes à Toulouse. Elle a fêté cette année son quinzième anniversaire.