Faut-il investir dans les écoquartiers ? L’exemple d’Andromède à Blagnac

Les opérations urbaines d’amé­nagement public, conçues par la Métropole en partenariat avec des urbanistes et des pro­moteurs, proposent de conjuguer mixité sociale, développement durable, espaces publics, équipements et services. Pas moins de vingt programmes sont actuel­lement en cours de développement ou en phase de démarrage sur des sites accueil­lant plusieurs milliers de logements.Diversité de l’habitat, qualité du bâti, es­paces verts, transports, commerces, écoles, services publics… Les plaquettes sont allé­chantes, elles promettent des « morceaux de ville » pensés de A à Z, pour faire rimer « urbain et humain ».

A priori et inquiétudes

La réalité colle-t-elle à la photo ? Si les écoquartiers peuvent attirer nombre de jeunes couples en quête d’une solution à prix accessible pour une pre­mière acquisition, ces grands programmes inquiètent aussi acheteurs potentiels et investisseurs. L’ampleur des opérations, la densité de la population, les quotas de logements sociaux (25%), le phénomène cité-dortoir, la peur du ghetto… Autant d’in­terrogations confirmées par Nathalie Escri­bano, de l’agence immobilière Palomar, à Blagnac, où se développe Andromède, l’un des plus grands écoquartiers de France. « Beaucoup de clients annoncent en arri­vant qu’ils ne veulent pas aller sur Andro­mède. Ils trouvent le site trop vaste, froid, impersonnel. Un ressenti alimenté par un bouche-à-oreille pas vraiment positif. »

« La réalité contredit les clichés »

Créée dans le sillage d’Aéroconstella­tion, la zone accueillant les usines Airbus, Andromède déploie ses ailes sur 210 ha. Ce premier programme d’un nouveau genre dans l’agglomération toulousaine a de quoi impressionner. En chantier depuis 2008, il accueillera à terme 4000 logements collec­tifs et individuels et 200 000 m2 de bureaux. Chaque îlot a fait l’objet d’un concours d’ar­chitectes avec un cahier des charges très contraignant, l’ensemble de la zone a été pensé, dès le départ, pour offrir aux habi­tants un habitat novateur, des espaces verts (70 ha), des transports (tramway, pistes cy­clables), des installations sportives et de loisirs, des services publics et des struc­tures scolaires. Un modèle repris pour tous les autres écoquartiers, symboles d’une nouvelle vision de l’urbanisme.

La ville idéale ? Le modèle fait en tout cas l’objet d’un consensus politique, dans une métropole qui doit encore beaucoup construire dans les années à venir. « Les craintes liées à la densité sont de moins en moins présentes, affirme Stéphanie Sense, adjointe au maire de Blagnac, en charge du quartier Andromède. Le site a évolué, les retours d’expériences sont pris en compte, et la réalité contredit les clichés et les rumeurs. Les habitants s’y plaisent, beaucoup de locataires souhaitent ache­ter pour s’installer. Cela n’a vraiment plus rien à voir avec les anciennes cités. Quand je suis arrivée, en 2009, il y avait déjà un ly­cée, un complexe de loisirs, une crèche et le tramway, les équipements se sont multi­pliés et les commerces de proximité s’ins­tallent. La mixité sociale est réelle, il n’y a pas de raisons pour que l’environnement et les conditions de vie se dégradent. »

Marc Pouiol

Sur la photo : Le tramway traverse le nouveau quartier d’Andromède. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco