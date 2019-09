Les 5 et 6 octobre prochains aura lieu à la Cité de l’Espace, la huitième édition du Festival Aérospatial des Etoiles et des Ailes. Cette édition aura pour parrain Jean Pinet, le pilote d’essais qui fit franchir le mur du son pour la première fois au Concorde, le 1er octobre 1969.

Ce festival commémorera plusieurs anniversaires : les 50 ans du premier pas sur la lune, les 50 ans du premier vol Concorde et les 10 ans de la Fondation Saint-Exupéry pour la jeunesse. Il est rythmé par des projections de films, présentations de livres, tables rondes et conférences et animations.

Les 5 et 6 octobre à La Cité de l’Espace, avenue Jean Gonord à Toulouse. Plus d’infos sur le site des organisateurs