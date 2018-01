Figeac Aéro décroche son premier contrat avec Boeing

Un contrat qui donne des ailes ? L’équipementier lotois a confirmé avoir décroché un premier contrat avec l’avionneur américain Boeing. Signé en décembre, ce dernier prévoit la fabrication des pièces de structure en aluminium de grandes dimensions pour les ailes du programme 777X de Boeing. Leur mise en production a déjà débuté. Et c’est le site américain de la PME situé à Wichita au Kansas, spécialisé dans l’usinage et le traitement de surface, qui sera chargée de la production. Les premières pièces seront livrées en mars 2018.

« Notre cadence de production s’échelonne sur deux ans, entre 2018 et 2020, à raison de trente jeux avion. À cette date, le 777X effectuera son lancement commercial. Au-delà, la cadence reste imprécise », prévient Jean-Claude Maillard. Le président fondateur, qui emploie 3300 salariés, n’envisage pas de recruter des salariés supplémentaires pour le site américain, le volume de la commande de Boeing restant « faible ». Mais, ajoute-t-il, ce contrat « va ouvrir les perspectives avec l’avionneur américain et ses assembliers ». Des contacts sont d’ailleurs bien avancés, indique le patron sans toutefois donner de précisions supplémentaires.

La Chine en perspective

Ce nouveau marché, dont le montant n’a pas été dévoilé, illustre la stratégie de rapprochement commerciale et industrielle initiée par l’entreprise familiale sur le territoire américain en 2014 avec le rachat du site production au Belge Sonaca, à Wichita, et la création d’un bureau commercial à Dallas, au Texas.

Figeac Aéro franchit donc une nouvelle étape dont l’objectif est de doubler le chiffre d’affaires en 2020, passant de 325 millions d’euros en 2017 à 650 millions d’euros. « On continue notre développement à un rythme soutenu et on maintient notre niveau de rentabilité. Nous sommes en discussion avec des industriels chinois pour bâtir un partenariat en Chine », affirme Jean-Claude Maillard. Le patron laisse entendre que des rendez-vous avec Comac ont été fixés pour une éventuelle collaboration au-delà de 2020.

Audrey Sommazi

Sur la photo : L’industriel lotois a décroché un contrat avec Boeing. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco