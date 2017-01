Figeac Aero signe un contrat avec Spirit AeroSystems

Le groupe Figeac Aéro a signé un contrat avec Spirit AeroSystems relatif au marché de plusieurs pièces élémentaires et sous-ensembles pour les programmes Airbus A350 XWB et Boeing B737, B747-8, B767 et B777.

C’est l’implantation du groupe Figeac Aero à Wichita (États-Unis) qui a décidé Spirit AeroSystems de confier la production des pièces mécaniques en aluminium et titane ainsi que des sous-ensembles pour Airbus et Boeing.

Ce nouveau contrat devrait permettre à l’entreprise lotoise d’améliorer son chiffre d’affaires dès 2019 et d’alimenter la production de ses sites en France (Figeac, Saint-Nazaire) mais également à l’international (Etats-Unis, Maroc et Tunisie).

De nouvelles embauches sont également programmées ainsi que des investissements dans le cadre du plan de croissance 2020 de l’entreprise.