Aveyron. Les syndicats appellent à une marche samedi pour soutenir la filière automobile

Les syndicats CGT, CFE-CGC, Sud Solidaires dressent un constat alarmant : « L’Aveyron est le département d’Occitanie où la filière automobile est la plus implantée, avec Bosch à Onet-le-Château, Jinjiang Sam à Viviez, et Sogefi à Marcillac. 10.000 emplois directs et indirects dépendent de cette activité industrielle. Cependant, ces entreprises souffrent toutes d’un carnet de commande en baisse, ceci étant lié à la fois à la stigmatisation du diesel et à l’attitude des constructeurs français qui se fournissent dans des pays à bas coût afin d’accentuer leurs marges. »

Les organisations syndicales appellentdonc à une grande marche départementale samedi 13 avril dès 14 heures, au pont des Balquières , à Onet-le-Château. Objectif : « Appuyer une filière automobile en pleine mutation et permettre à ces entreprises d’être accompagnées dans la diversification de leur clientèle ».