Filière insectes : à Toulouse, Agronutris change d’échelle et voit grand

Le marché qui s’ouvre pour Agronutris, est colossal. L’entreprise de biotechnologie basée à Saint-Orens, spécialiste de l’élevage et de la transformation d’insectes pour l’aquaculture et le petfood (chiens et chats), s’est positionnée sur un créneau prometteur : la fabrication de farines protéinées à partir d’insectes, et plus précisément, la mouche soldat noire. Pourquoi prometteur ? Parce-qu’elle propose une solution à l’un défis majeurs de l’avenir : « alors que la population mondiale croît significativement, générant ainsi une surconsommation des ressources existantes, les insectes apparaissent comme une solution durable permettant de répondre aux besoins en protéines de l’Humanité », indique Mehdi Berrada, président d’Agronutris.

Ce dernier, ex-PDG du Groupe Poult, s’est associé au fondateur de la société Cédric Auriol, il y a deux ans. A cette époque, la société est connue sous le nom de Micronutris et propose des insectes pour l’alimentation humaine. Après un virage stratégie important, Micronutris a été cédée et Agronutris se concentre désormais sur le BtoB, en tant que fabricant d’ingrédients. Une levée de fonds de « plusieurs millions d’euros » est venue conforter ce choix en 2019.

Première usine en 2021

La société de quinze salariés, qui va changer de siège social au printemps 2020, tout en restant à Saint-Orens, devrait passer d’ici 2021 à une échelle plus importante. Pour cela, elle va construire sa première usine industrielle sur la communauté de communes du pays Rethelois (près de Reims). « Bien qu’attachés à l’Occitanie, il était trop risqué pour nous d’implanter l’usine ici. En effet, nous avons besoin pour nourrir les insectes de matières premières qui proviennent de l’agro-industrie (comme l’amidon de blé ou le bioéthanol, NDLR). C’est dans le Grand Est que se trouvent 75 % de l’agro-industrie avec les pommes de terre, les céréales, les betteraves. C’est la garantie pour nous d’avoir des matières disponibles à des prix raisonnables », justifie Mehdi Berrada.

En effet, en vertu de la législation en vigueur, l’entreprise n’a pas encore le droit d’utiliser de déchets alimentaires pour nourrir ses insectes. De cette usine sortiront trois sortes de produits : les farines (protéines), des huiles chargées en acide laurique (propriétés antimicrobiennes) et des déjections d’insectes servant de fertilisants pour l’agriculture bio.

Une « nouvelle filière d’excellence »

Sur le marché des farines d’insectes, Agronutris n’est pas seule. Parmi ses concurrentes les plus en vue on peut citer la très médiatique Ynsect et InnovaFeed, « des alliées pour construire cette filière nouvelle », tempère Mehdi Berrada. « Se sont de belles entreprises, mais nous estimons être en tête de ce peloton car notre équipe de R&D est une des plus expérimentée en Europe. Néanmoins, la multiplication des acteurs est une bonne nouvelle, cette émulation collective positionnera la France en pionnière de cette nouvelle industrie d’excellence ».

A noter que la société norvégienne Skretting, le plus grand producteur mondial d’aliments pour le poisson d’élevage, a annoncé récemment qu’elle souhaitait se procurer 100.000 tonnes de farine d’insecte d’ici 2022. « Il faudra du monde pour fournir ces 100.000 tonnes ! », estime le président d’Agronutris.

Enfin, l’une des forces de l’entreprise est son modèle social. Ancien de chez Poult, Mehdi Berrada est familier du concept d’entreprise libérée. « Le management chez Agronutis est basé sur la liberté et la confiance. Les décisions, même les plus stratégiques comme les recrutements, sont assurées collectivement. Nous travaillons sur l’intelligence collective et émotionnelle. Au-delà de nos produits, nous avons une vision très globale du développement durable ».

Sophie Arutunian

Sur la photo : un technicien travaillant dans le laboratoire d’Agronutis. Crédits : Agronutis