Financement des entreprises : Good Founders en pleine croissance

Depuis 2014, Good Founders a levé 230 millions d’euros et accompagné cinquante entreprises, essentiellement des PME et des ETI. La société de conseil dont la croissance a doublé depuis 2017, réalise aujourd’hui une douzaine d’opérations par an avec un ticket moyen à huit millions d’euros en 2018, contre quatre millions d’euros en 2017. Le chiffre d’affaires cumulé de ses clients a atteint 980 millions d’euros.

« Notre positionnement n’a pas changé, la moitié de ces entreprises sont dans l’économie présentielle, 20 % dans l’immobilier et 30 % dans des secteurs plus variés, tels que l’agroalimentaire, la chimie, ou encore la carrosserie », décrit Mohamed Gadi le fondateur de Good Founders, qu’il dirige aujourd’hui avec deux associées. « Nous proposons du full fund service, ce qui nous permet de réaliser des montages et structurations sur mesure », décrit-t-il. Des performances qui classent régulièrement l’entreprise parmi les vingt premiers conseils financiers en France sur le segment du small cap (petite capitalisation).

Peu de start-up : un positionnement assumé

Good Founders cible particulièrement des entreprises leaders dans un marché de niche et celles qui cherchent à consolider un marché diffus afin de constituer un groupe de taille. 40 % des deals sont réalisés en Île-de-France, 35 % dans le Sud-Ouest et 30 % sont des repeat deal. Depuis le début de l’année 2019 l’entreprise de conseil a accompagné notamment le groupe toulousain Labatut, spécialiste de la supply chain intégrée (transport et logistique du dernier kilomètre), lors du rachat de Tam Tam (basée à Bordeaux) et spécialisée dans la gestion du dernier kilomètre. « Après cette opération, le groupe Labatut réalisera un chiffre d’affaires total de quasiment 70 millions d’euros », indique Mohamed Gadi.

Parmi ses clients, Good Founders compte en revanche assez peu de jeunes pousses. « C’est un positionnement assumé », assure le dirigeant. « Nous accompagnons une start-up par an en cas de coup de cœur, mais globalement nous laissons cela aux entreprises dont c’est la spécialité ».

Béatrice Girard

Sur la photo : Mohamed Gadi a fondé Good Founders il y a cinq ans. L’entreprise a depuis levé 230 millions d’euros et accompagné cinquante entreprises. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.