Fly Dynamics : « Apporter notre soutien aux acteurs de l’aviation »

Christophe Costes, pouvez-vous présenter Fly Dynamics ?

Nous avons deux activités principales. En premier lieu, nous fournissons des pièces de rechange pour les compagnies aériennes, les centres de maintenance ou les propriétaires d’avions. Dans un marché fluctuant, nous sommes là pour apporter notre soutien aux acteurs de l’aviation. Ces pièces sont récupérées sur des avions démantelés, ou dans des surplus de compagnies aériennes, puis recertifiées. Elles sont 30 à 60 % moins chères que le neuf, ce qui permet à nos clients d’être compétitifs dans ce marché concurrentiel. Notre deuxième activité est celle du flight support. Pour les compagnies aériennes, constructeurs ou loueurs, nous gérons leurs vols dans le monde entier en fournissant les autorisations de vol, le carburant, la restauration embarquée…

Comment Fly Dynamics s’est positionnée sur ce marché et quelles sont les perspectives ?

Pendant quinze ans, j’ai été responsable des achats chez Air Méditerranée alors que mon associé était responsable des opérations au sol, ce qui nous a permis de développer un réseau intéressant et de créer ces deux activités. Aujourd’hui, il y a de plus en plus de transitions d’avions entre compagnies, du fait des faillites ou de l’achat d’avions plus modernes. Avec notre expertise, nous pouvons remettre ces appareils en conformité et les adapter aux spécificités du nouveau propriétaire.

Quels sont vos marchés ?

Fly Dynamics dispose d’un important stock pour couvrir la demande et nous avons reçu la triple certification Iso 9001, Iso 14001 et EN 9120, en plus des certifications de l’EASA ou de la FAA (les agences européenne et américain de la sécurité aérienne, ndlr). Cela nous permet de répondre aux différentes exigences des grands groupes. Pour les pièces de rechange en urgence ainsi que pour notre service flight support, nous sommes disponibles 7j/7, 24h/24. Aujourd’hui, 80 % des 6 millions de dollars de notre chiffre d’affaires sont réalisés en Europe mais le marché asiatique est une opportunité intéressante d’ici deux à trois ans.

Pourquoi devenir partenaire du TFC cette année ?

Je suis un passionné de foot. J’y ai joué pendant près de vingt ans dans le Tarn-et-Garonne, j’ai été éducateur durant une dizaine d’années et j’ai même arbitré pendant trois saisons. Je me rapproche ainsi à nouveau du terrain. C’est également une occasion pour nous d’inviter nos clients ou nos fournisseurs, qu’ils soient français ou étrangers, à aller voir un match et à passer un bon moment.

Crédits photo : ToulÉco - DR