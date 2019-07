Immobilier. Fortes ambitions pour CDC Habitat à Toulouse

Tout jeune, maousse déjà costaud ! CDC habitat (ex. groupe SNI) est l’expert habitat de la Banque des territoires, créée en 2018. En janvier 2019, l’entité CDC Habitat social, issue de la fusion des treize entreprises sociales pour l’habitat, a été créée. Le groupe gère désormais 495.000 logements (sociaux, intermédiaires, libres, étudiants) sur l’ensemble du territoire et est organisé en six directions interrégionales. Pour le Sud-Ouest, dans un périmètre qui englobe les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie, les ambitions de production sont élevées.

« Nous avons livré 1000 logements dans la métropole toulousaine en 2018 et 2019 et tablons sur 2000 logements, dont 1500 logements sociaux et 500 logements intermédiaires entre 2020 et 2023 », décrit Jean Baptiste Desanlis le directeur interrégional sud-ouest.

Des ressources pour Toulouse et l’Occitanie

Si les perspectives de développement sont si importantes, c’est parce que l’opérateur bénéficie de ressources supplémentaires. « 375 millions d’euros ont été volontairement fléchés vers Toulouse et l’Occitanie en particulier pour la production de logements sociaux », explique-t-il. Parmi les projets phares en cours, CDC habitat déploie des opérations à Andromède, aux Arènes, à la Cartoucherie et à Toulouse Aérospace.

Le groupe lance par ailleurs deux projets d’aménagement structurants. Le premier est une opération de réhabilitation-construction à Rangueil-Saouzelong. « Nous sommes propriétaires d’un foncier de 4,7 hectares et 500 logements… Nous y investissons 6,5 millions d’euros pour réhabiliter 140 logements collectifs en site occupé et 12 millions d’euros pour un programme de démolition reconstruction », indique Jean-Baptiste Desanlis. Le second projet est un programme d’aménagement d’un foncier de 26 hectares avec 410 logements à venir, dans le quartier des trois-cocus.

Béatrice Girard

Sur la photo : Jean-Baptiste Desanlis, directeur interrégional de CDC Habitat et Hervé Schobert, directeur général adjoint. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.