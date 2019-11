Événement annuel dédié aux professionnels de la filière des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, la treizième édition du forum Energaïa aura lieu les 11 et 12 décembre prochains à Montpellier. Ce forum se présente comme un « carrefour de réflexion pour un futur soutenable ».

Les deux journées mêleront retours d’expérience sur des projets concrets et échanges professionnels,« le tout dans un climat d’affaires de grande qualité ». Plusieurs stables rondes et atelier sont programmés. L’événement est organisé par SPL Occitanie Events et soutenu par la Région Occitanie.

Forum Energaïa, les 11 et 12 décembre au parc des Expositions de Montpellier.

Infos et inscriptions : http://energaia.fr/