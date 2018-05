Le Forum des métiers du numérique et de l’innovation Jobs Tic se déroulera le 15 mai à Toulouse. Cet événement incontournable des écosystèmes de l’emploi, des nouvelles formes de travail et de l’éducation numérique aura pour thème : « Digital Management ou comment le numérique bouscule les managers ? ».

Les candidats, recruteurs, entrepreneurs, commerçants, DRH, écoles et formateurs sont tous invités à participer à cette journée de rencontres. Objectif : décrypter les évolutions des métiers et des modes de travail.



Le mardi 15 mai, de 9h à 18h30, à la Cantine d’Aubuisson et à l’Enseeiht, à Toulouse. Événement gratuit. Programme détaillé et inscription sur le site des organisateurs.