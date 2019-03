Toulouse Métropole organise du 5 au 7 avril le forum Toulouse + verte à destination du grand public et des professionnels. La manifestation organisée en partenariat avec WWF France permettra d’exposer les services rendus par la nature sur le territoire de la métropole et les relations entre nature et entreprises. Lors de la première journée, l’après-midi sera consacrée à la rencontre avec des experts afin de connaître les clés pour agir et contribuer à la transition écologique. Les organisateurs attendent également que cette journée soit un moment d’expression d’idées pour celles et ceux qui souhaitent se mobiliser et agir pour la ville et la planète.

Entreprises, associations, société civile et citoyens pourront se retrouver au cours de ce forum, point de rencontre de toutes les bonnes volontés du territoire, soucieuses de préserver et développer la nature en ville. Un large forum mobilisant les associatifs, le grand public et les professionnels aura lieu les 6 et 7 avril de 10h30 à 18h30 et sera ponctué de conférences, d’ateliers et d’animations. Isabelle Autissier, en sa qualité de présidente de WWF France, interviendra en conférence le 6 avril après midi.

Forum Toulouse+ verte le vendredi 5 avril de 14h à 18h30, puis les 6 et 7 avril toute la journée, allées Jules Guesde à Toulouse. Plus d’infos sur le site des organisateurs.