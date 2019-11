Pour la quatrième année consécutive, le Forum international de la robotique agricole, organisé par l’association Gofar (Global Organization for Agricultural Robotics) ouvrira ses portes les 10 et 11 décembre à Labège. Le Fira 2019 propose cette année des nouveautés : une vingtaine de constructeurs de robots présents, une zone d’expo multipliée par trois, le premier colloque scientifique organisé par l’association RobAgri. Au programme également, plusieurs conférences, tables rondes et ateliers techniques.



Les 10 et 11 décembre au centre des congrès Diagora-Labège. Plus d’infos sur le site des organisateurs