Le CIC Sud-Ouest organise le 28 septembre à Toulouse un forum autour des marchés asiatiques de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon. Les directeurs des bureaux CIC de Hong-Kong, Shanghaï, Séoul et Tokyo seront présents à Toulouse afin de rencontrer les responsables d’entreprises et de PME. L’objectif de ce moment de rencontres et d’échanges est de donner des conseils sur le mode d’accompagnement le plus adapté à la construction et à la réussite des projets des PME sur ces zones géographiques.

Des experts en commerce international d’Expansio seront présents tout au long de la journée pour réaliser la cartographie du potentiel d’aides à l’export destinées aux sociétés (coûts de prospection, cartographie des dispositifs de soutiens publics, évaluation des aides, etc.)



Le jeudi 28 septembre de 8h à 17h à la direction régionale du CIC Sud-Ouest, 218b, route de Narbonne à Toulouse. Plus d’infos sur le site de la manifestation.