Le deuxième Forum de la plateforme Edit dédiée aux technologies innovantes en santé va être organisé par Gipi, le club d’innovation de l’industrie. Il aura lieu le jeudi 12 janvier 2017 de 12h à 18h au centre d’enseignement et de congrès à l’hôtel Pierre Paul Riquet. Lors de la séance plénière, les intervenants aborderont les questions des missions, des outils, des résultats et des financements.

L’accompagnement et l’évaluation de l’innovation ainsi que l’intérêt d’une collaboration entre l’aéronautique et la santé seront aussi abordés. Les stratégies des entreprises en Occitanie et le handicap moteur sensoriel et psychique feront de même partie des questions traitées.

Le jeudi 12 janvier de 12h à 18h au centre d’enseignement et de congrès à l’hôtel Pierre Paul Riquet. Inscriptions sur le site du forum