Francis Couerbe, groupe Heppner : le sens des choses

C’est en répondant à une intrigante offre d’emploi que Francis Couerbe, fraîchement diplômé d’une école de commerce, s’est retrouvé plongé dans le monde du transport. « Le spécialiste des colis GLS avait ouvert un poste à l’intitulé étrange au sein de sa nouvelle agence bordelaise. J’ai demandé un rendez-vous par curiosité », relate-t-il en souriant. Entré comme quarante-troisième salarié de l’entreprise, devenu successivement directeur de plusieurs régions, il l’a quittée seize ans plus tard alors qu’elle comptait plus de 2000 collaborateurs.

Après avoir participé à la privatisation de la Sernam, le service messagerie de la SNCF, Francis Couerbe avait « envie de s’essayer à l’international ». L’opportunité s’est présentée d’intégrer le groupe alsacien Heppner en 2012, pour prendre la direction de la région Sud-Ouest. « J’y ai découvert un marché concurrentiel, où le défi quotidien est d’étoffer l’offre et où l’on retrouve une forte dimension commerciale, mon savoir-faire premier », explique le responsable.

Partagé entre Toulouse et Bordeaux, Francis Couerbe encadre 200 personnes qui interviennent dans le transport terrestre de marchandises en France et en Europe, mais aussi dans les liaisons maritimes et aériennes à l’international. « Notre secteur a beaucoup évolué et poursuit actuellement sa transformation avec le numérique qui est un axe stratégique en développement au sein du groupe Heppner », témoigne-t-il.

Une mutation que le directeur aborde avec la même philosophie depuis ses débuts : motiver ses équipes en donnant du sens aux choses, et en les fédérant autour d’un objectif commun. Pragmatisme, simplicité. Des valeurs qui guident également ce fin gourmet, amateur de sport et de voyages, dans le privé : Francis Couerbe n’est jamais aussi serein qu’autour d’un bon repas avec ses proches.