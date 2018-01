Franck Martin, élu président de l’Unis Midi-Pyrénées pour trois ans

Franck Martin a été élu en décembre pour trois ans ans président de l’Unis Midi-Pyrénées et succède à Janine Redon, présidente depuis 2009, L’Union des Syndicats de l’Immobilier représente plus de la moitié des lots en copropriété et en gestion locative de Midi-Pyrénées.

Franck Martin, 48 ans, a démarré sa carrière chez Lamy S.A, puis a poursuivi au sein du cabinet Atlas devenu depuis la SAS Foncia Atlas avant de devenir président de Foncia Toulouse Métropole. Dans ses fonctions, Franck Martin sera accompagné par quatre présidents métier : Guillaume Porcario (gestion), Laurent Boy (copropriété), Florian Loz de Couetgourhant (transaction) et Janine Redon (formation).