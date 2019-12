Frédéric Lino nommé directeur des achats de Safran Electrical & Power

Frédéric Lino, 52 ans, est nommé directeur des achats de Safran Electrical & Power, à compter du 1er décembre 2019. Il remplace Patrick Prulhière, nommé directeur des achats de Safran Helicopter Engines. Frédéric Lino avait rejoint Safran en 2014 en qualité de responsable des achats de matières usinées, avant de prendre en 2016 le poste de directeur des achats pour la division train d’atterrissage de Safran Landing Systems.

Pour rappel, Safran est un groupe international opérant dans les domaines de la propulsion et des équipements aéronautiques, de l’espace et de la défense. Safran Electrical & Power se positionne comme l’un des « leaders mondiaux des systèmes électriques aéronautiques, numéro 1 sur le câblage et numéro 2 sur les systèmes électriques ». Acteur du domaine de l’avion plus électrique, la société compte plus de 13.000 collaborateurs répartis dans une douzaine de pays.