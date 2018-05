Fréquentation à la hausse à l’aéroport Toulouse-Blagnac

En avril, le trafic de l’aéroport de Toulouse-Blagnac a augmenté de 5,4% (851.285 passagers), le record d’affluence ayant été battu le vendredi 13 avril, avec 34.697 passagers accueillis sur la journée. Si le trafic national est en légère baisse (-1,2%) avec 365.217 passagers, l’international est en hausse de 11,9% (451.325 passagers) et représente 53,3% du trafic total.

Au niveau national, le trafic sur Paris est en recul (-4,6%) notamment sur Paris-CDG (-9,3%) alors que Paris-Orly affiche une baisse plus modérée de 2,7%. En région Occitanie, le trafic affiche un bon niveau de croissance (+6,6%) avec des hausses significatives sur Caen (+168,0%), Brest (+91,5%) et Nantes (+33,8%). A l’international, la destination de Madrid est la plus plébiscitée (+26,3%) ainsi que Prague (+126,2%), Naples (+123,1%) et Séville (+61,7%).