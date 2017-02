Fréquentation à la hausse pour l’aéroport Toulouse-Blagnac

Avec 625.442 passagers, le trafic de l’aéroport de Toulouse-Blagnac a progressé de 16,6% en janvier 2017. Une hausse expliquée par l’augmentation de l’offre à l’international (+33,2%) sur le programme automne-hiver 2016-2017. Le trafic national progresse de 7,5%. Quant au secteur low cost, il continue de gagner du terrain puisque le trafic des compagnies à bas coût représente 36,6% du trafic (+de 58,4% par rapport à janvier 2016).

En France, toutes les lignes au départ de Toulouse ont enregistré davantage de passagers, tandis qu’à l’international les liaisons sur l’espace Schengen poursuivent leur forte progression (+49,2%) soit plus de 51.000 passagers supplémentaires par rapport à janvier 2016. Hors espace Schengen, les résultats sont plus contrastés : Londres-Gatwick progresse (+18,8%) tandis que Londres-Heathrow affiche un léger repli (+2,5%), en Afrique du Nord. La ligne Toulouse-Tunis affiche de bons résultats (+16,6%), au contraire des liaisons vers le Maroc et l’Algérie.