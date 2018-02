Toulouse Labège. Le permis de construire du futur IoT Valley a été déposé

Le permis de construire du futur site de l’IoT valley a été déposé en début de semaine à la préfecture de Haute-Garonne. Le document été officiellement déposé par la SCI IoT Valley qui porte le projet, et dans laquelle on retrouve l’IoT Valley et la LRA, société d’économie mixte de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

La première tranche du projet immobilier porte sur la construction, à Labège en banlieue de Toulouse, de 27.000 m² de programme (sur un total de 85.000 m²). Ce premier ensemble regroupera des espaces de bureaux et de coworking, une agora modulable, des lieux de formation, des parkings, 1000 m² de commerces ainsi qu’un hôtel de 140 chambres. À terme, ce nouvel ensemble pourra accueillir les différents protagonistes de l’écosystème de l’IoT Valley : des start-up, notamment Sigfox, des FabLabs et organismes de formation, ainsi que son accélérateur de start-up, le Connected Camp.