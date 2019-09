Futurapolis Santé va partager les secrets de la longévité à Montpellier

« Le pari de Montpellier est déjà gagnant », a assuré le directeur du Point Etienne Gernelle, ce jeudi 12 septembre, lors de la présentation de la troisième édition de Futurapolis Santé. L’événement organisé par le magazine et soutenu par la métropole de Montpellier fera son retour sur la scène, le foyer et le parvis de l’Opéra Comédie vendredi 18 et samedi 19 octobre. « La santé est une thématique que la métropole a choisi d’investir, en adéquation avec la carte génétique de Montpellier. Nous voulons faire passer ce message : si vous voulez implanter votre entreprise de santé, il faut le faire à Montpellier ! », souligne Philippe Saurel. Il rappelle aussi le contrat « Montpellier Capital Santé » signé avec l’Etat sur la médecine régénératrice, les thérapies géniques, la santé connectée et la silver economy.

La promesse « Toujours jeune ! » fédère l’édition 2019 : s’enchaîneront une quinzaine de conférences animées par une vingtaine de grands témoins, tels le biologiste Miroslav Radman ou la philosophe Cynthia Fleury, sur la génétique, l’environnement, l’alimentation, la douleur, les Ehpad, la maladie d’Alzheimer… « Six professionnels du CHU interviendront », précise Thomas Le Ludec, directeur général du CHU de Montpellier. Ce sera notamment le cas du nutritionniste Vincent Attalin (cofondateur de la start-up Aviitam), du cancérologue Guillaume Cartron et du chef du service antidouleur Patrick Ginies.

Pour faire toucher du doigt les innovations, la Galerie de la découverte réunira samedi dans le foyer de l’Opéra Comédie les partenaires, des industriels comme Medtronic, Sanofi, Zimmer Biomet (acquéreur du Montpelliérain Medtech et de son robot Rosa), des start-up et des laboratoires. Sera notamment présenté le projet « Mon Cap Santé », coordonné par la société montpelliéraine Kyomed Innov autour des services santé pour les seniors. Autre acteur de la French Tech locale : NaturalPad et ses serious games. D’autres viendront de Lille (My Cyber Royaume), Clermont-Ferrand (Sportdiet) et Israël (Orcam). De son côté, l’Inserm fera découvrir son escape game, un jeu de rôle qui donne 45 minutes pour… sauver un patient.

Sylvie Brouillet

Sur la photo : l’édition 2018 avait mobilisé les Montpelliérains - Crédits : Le Point - DR