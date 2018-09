A Montpellier, Futurapolis Santé se consacre à la médecine du futur et à ses images

Pour sa première édition à Montpellier en 2017, l’événement Futurapolis Santé (inspiré de Futurapolis à Toulouse) avait enregistré 8000 inscriptions sur deux jours. Une audience qui a incité Le Point et la métropole de Montpellier à reconduire l’examen des avancées, notamment technologiques, sur la santé humaine. Le deuxième opus de Futurapolis Santé aura lieu les 12 et 13 octobre, toujours à l’Opéra Comédie. « Les sciences du vivant et la médecine appartiennent à l’histoire et au futur de Montpellier » , a souligné le président de la métropole Philippe Saurel lors de la présentation de l’événement. « La santé est l’un de nos sept piliers fondateurs et l’un de nos foyers spécifiques de création d’emplois. » Il « garantit » déjà une troisième manifestation en 2019…

Des « pointures » nationales et montpelliéraines

Directeur du Point, Etienne Gernelle est l’auteur de l’accroche de l’édition 2018 : « Vous n’avez encore rien vu ! ». Car Futurapolis Santé sera très orienté sur les images. « Voir, c’est essentiel en médecine, science de l’observation », apprécie le directeur général du CHU Thomas Le Ludec. « Nous sommes très fiers d’avoir des hyper-spécialistes au CHU. » Ils interviendront à Futurapolis Santé : Vincent Costalat, directeur du service de neuroradiologie interventionnelle, présentera les images cérébrales lors d’un AVC. Boris Guiu, directeur du département de Radiologie diagnostique et interventionnelle (en 1re place au palmarès des hôpitaux du Point) abordera l’imagerie 4D. Futurapolis Santé recevra aussi des grands témoins nationaux. René Frydman traitera des solutions de procréation médicalement assistée. Professeur au Collège de France, Gérard Berry abordera la place croissante de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale.

« Galerie de la découverte » dans le foyer de l’Opéra

Le 13 octobre, la Galerie de la découverte réunira une quinzaine d’acteurs. Plusieurs jeunes pousses montpelliéraines feront la démonstration de leurs innovations : les avatars anatomiques en 3D d’Anatoscope, le Walk Me de Resilient Innovation pour les troubles de la marche d’origine neurologique, l’agent conversationnel sur le cancer Vik-Sein de WeFight, la télémédecine bucco-dentaire d’e-Dentech et les solutions de réalité virtuelle de Revinax et Virtualis.

Sylvie Brouillet

Sur la photo : Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et Etienne Gernelle, directeur du magazine Le Point. Crédits : DR