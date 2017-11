Futurapolis : « découvrez et tester les innovations de demain »

Comme chaque année depuis cinq ans, Futurapolis s’impose comme le rendez-vous de l’innovation à Toulouse. Deux journées pour apprendre ou réapprendre ce que l’on pensait savoir sur les big datas, les voyages sur Mars, ou encore le cybersexe. Car tout va très vite à l’ère du 4.0 ! À peine s’était-on ému des courses de drones que l’on découvre aujourd’hui de nouveaux usages aux robots autonomes. De même, on commence tout juste à parler de la voiture voilante que déjà, on voit débarquer les voyages hyperloop et leur vitesse supersonique. L’homme n’échappe pas à la règle. Augmenté grâce à des implants, il était déjà révolutionnaire. Et le voici modifié à la source, grâce à des ciseaux génétiques aussi effrayants que prometteurs…

Bref, à chaque édition, le futur s’éloigne toujours un peu plus. Futurapolis, c’est cette propension à rester l’oeil collé au viseur, à découvrir les initiatives locales et à tester les innovations qui nous attendent demain. Evidemment, la science ne serait rien sans conscience. Philosophes, essayistes, sociologues et généticiens nous éclairent sur cette nouvelle vision du monde et alimentent nos propres réflexions quant aux usages de ces technologies.

Pour découvrir ce que le futur nous réserve déjà, les équipes du Point ont transformé le Quai des Savoirs en une capsule géante spatio-temporelle. Il ne manquerait plus que le célèbre Doctor Who débarque dans sa cabine téléphonique, et le panel serait complet. La rédaction de ToulÉco l’attend déjà avec impatience.

Etienne Gernelle, PDG du Point

Martin Venzal, directeur de publication de ToulÉco